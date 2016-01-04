Во Львове угарным газом отравились двое детей

Во Львове в новогоднюю ночь угарным газом в частном доме отравились двое детей в возрасте 2-х и 3-х лет.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 31 декабря около 23.00 в реанимационное отделение городской детской больницы были доставлены двое детей, жителей пригорода Львова, с диагнозом "отравление угарным газом".

Состояние обоих пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Работниками "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дома, где произошло отравление детей. Причина происшествия выясняется.