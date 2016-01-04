Во Львове угарным газом отравились двое детей
10:45, 04 января 2016Новости регионов
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Состояние обоих пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
В реанимационное отделение городской детской больницы были доставлены двое детей с диагнозом "отравление угарным газом" / Фото: lenta-ua.net
Во Львове в новогоднюю ночь угарным газом в частном доме отравились двое детей в возрасте 2-х и 3-х лет.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 31 декабря около 23.00 в реанимационное отделение городской детской больницы были доставлены двое детей, жителей пригорода Львова, с диагнозом "отравление угарным газом".
Состояние обоих пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.
Работниками "Львовгаз" временно прекращена подача газа в дома, где произошло отравление детей. Причина происшествия выясняется.
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