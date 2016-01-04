В Виннице начал работу мобильный пункт обогрева

В Виннице недалеко от центрального автовозкала начал работу мобильный пункт обогрева.

Об этом сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

Работа данного объекта начата в связи со значительным понижением температуры воздуха и возможным ухудшением погодных условий, для оказания помощи населению, особенно социально незащищенному.

По словам начальника ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области Руслана Шевчука, ежегодно большую помощь в этой работе оказывает местная власть. Винницкий городской совет, общественные организации помогают обеспечить пункты обогрева теплой одеждой, обувью, постельным бельем и продуктами питания.

Читайте такжеВ Житомире для бездомных открыт пункт обогрева и ночлегаНа период сильных морозов спасатели готовы установить дополнительные пункты обогрева (палатки с теплогенераторами, горячими напитками и едой).

Кроме того, в каждом районе области определены стационарные пункты, где любой человек может прийти и остаться в нем на время холода и где также организовано горячее питание.