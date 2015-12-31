В Одессу доставили 15 бойцов, раненных в зоне АТО

В Одессу сегодня доставили 15 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

«Встретили борт...15 ребят, 3 - тяжелых... Вот такой вот Новый год», - написал Танцюра.

Бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).