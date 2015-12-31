В Житомире для бездомных открыт пункт обогрева и ночлега

В Житомире для граждан без определенного места жительства открыт пункт обогрева и ночлега.

Как сообщили УНИАН в горсовете, пункт открыт 30 декабря в связи со снижением температуры воздуха. Он расположен по адресу: переулок 1-й Ипподромный, 15-а в Центре учета бездомных лиц.

Городские власти просят жителей города информировать бездомных об открытии пункта и направлять их туда.

Двухэтажное кирпичное помещение имеет ночное отделение и две комнаты для инвалидов. Ночлежное отделение для бездомных будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00.

Для того чтобы остаться на ночь, бездомные должны пройти флюорографию и тесты на гепатит и наличие ВИЧ-инфекции.