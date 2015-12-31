В Житомире для бездомных открыт пункт обогрева и ночлега
12:48, 31 декабря 2015Новости регионов
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Он расположен по адресу: переулок 1-й Ипподромный, 15-а в Центре учета бездомных лиц. Городские власти просят жителей города информировать бездомных об открытии пункта и направлять их туда.
В Житомире открыт пункт обогрева / Фото: УНИАН
В Житомире для граждан без определенного места жительства открыт пункт обогрева и ночлега.
Как сообщили УНИАН в горсовете, пункт открыт 30 декабря в связи со снижением температуры воздуха. Он расположен по адресу: переулок 1-й Ипподромный, 15-а в Центре учета бездомных лиц.
Городские власти просят жителей города информировать бездомных об открытии пункта и направлять их туда.
Двухэтажное кирпичное помещение имеет ночное отделение и две комнаты для инвалидов. Ночлежное отделение для бездомных будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00.
Для того чтобы остаться на ночь, бездомные должны пройти флюорографию и тесты на гепатит и наличие ВИЧ-инфекции.
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