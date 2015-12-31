Столичные поликлиники 1, 3 и 7 января работать не будут

В амбулаторно-поликлинических учреждениях Киева 1, 3 и 7 января будут выходными днями, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на Департамент здравоохранения.

В другие дни во время новогодних праздников учреждения будут работать по следующему графику:

31 декабря 2015 года – рабочий день, сокращенный на 1 час;

2 января 2016 года – рабочий день по графику субботы (до 15.00);

4-5 января 2016 года – рабочие дни;

6 января 2016 года – рабочий, сокращенный на 1 час;

8 и 9 января 2016 года – рабочие дни по графику субботы (до 15.00).

При этом отмечается, что круглосуточно работают пункты неотложной медицинской помощи, травматологические пункты для взрослых и детей. За справками о номерах телефонов и местонахождении травматологических пунктов, пунктов неотложной медицинской помощи, врачей-специалистов необходимо обращаться по телефонам: 103, 15-03, 15-83 (круглосуточно).

Медицинская помощь жителям и гостям города, в том числе экстренная и неотложная, предоставляется всеми учреждениями здравоохранения, независимо от места жительства и регистрации.

Учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медпомощь, работают согласно графику дежурства круглосуточно.

Департамент здравоохранения информирует, что для медицинского обеспечения жителей и гостей Киева во время проведения праздничных мероприятий в местах их проведения будет организована работа медицинских пунктов, дежурство врачебно-сестринских бригад, бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, бригад врачей по спортивной медицине.

Консультативно-информационная служба «Здоровье» бесплатно предоставляет советы врача по телефону 15-83 (круглосуточно).

При Департаменте здравоохранения КГГА круглосуточно работает оперативный дежурный телефон: (044) 278-46-40.

В случае возникновения вопросов по организации и оказанию медицинской помощи, чрезвычайных и конфликтных ситуаций необходимо обращаться по телефону «горячей линии» 278-41-91.