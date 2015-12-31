В Черкассах начали действовать 7 пунктов обогрева

В Черкассах сегодня начали действовать 7 пунктов, где жители города могут согреться и выпить чаю.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, пункты обогрева начали действовать в связи с внезапным понижением температуры воздуха до минус 8-10 градусов и прогнозом заморозков на первую половину января 2015 года.

По словам начальника управления гражданской защиты департамента ЖКК Черкасского горсовета Андрея Саленко, такого количества пунктов для города пока достаточно. Но при дальнейшем понижении температуры будут открывать дополнительные места, где можно будет согреться.

Пункты обогрева совместно организовали структурные подразделения Черкасского городского совета, горрайонные отделы ГСЧС Украины в Черкасской области, а также территориальные центры социальной защиты населения Сосновского и Приднепровского районов.