В Харьковской области госпитализированы 6 воспитанников детсада с острой кишечной инфекцией

В Харьковской области с острой кишечной инфекцией госпитализированы 6 воспитанников детского сада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, дети были госпитализированы в период с 23 по 29 декабря.

По сведениям ОГА, предварительный диагноз детей - острая кишечная инфекция с тяжелым течением. Первые признаки болезни у детей, которые посещали Высочанское детское воспитательное учреждение, были обнаружены 19 декабря.

В настоящее время специалисты отобрали пробы из водопровода, пищевых продуктов, а также проверили 40 человек, которые могут быть потенциальными носителями возбудителей инфекции. Специалисты также провели дезинфекцию детского сада и его территории.

"Источник возбудителей инфекции и причины заболевания устанавливаются, проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - отметили в облгосадминистрации.