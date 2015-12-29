Штаб Ахметова поддерживает инициативу ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию в зоне военных действий

Трое из четырех женщин, получающих гуманитарную помощь Штаба Рината Ахметова, отдали предпочтение продуктовому набору для поддержки питания кормящих матерей, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. И только каждая четвертая жительница Донбасса, воспитывающая ребенка до года, получает набор смесей.

«В чрезвычайной ситуации маленькие дети абсолютно беззащитны и зависят от помощи других людей, они очень уязвимы в вопросах плохого питания. Существует множество исследований, результаты которых говорят о том, что материнское молоко – идеальная пища для малышей. Оно всегда с вами, его не нужно готовить, стерилизовать баночки. Поэтому так важна сегодня деятельность Гуманитарного штаба, который не только помогает жизненно необходимыми продуктами питания детям и матерям Донбасса, но и объясняет женщинам, почему грудное вскармливание необходимо», – говорит Драгослав Попович, международный советник ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения и питания в чрезвычайных ситуациях.

В конце октября Гуманитарный штаб Рината Ахметова поддержал инициативу ЮНИСЕФ и Всемирной Организации Здравоохранения по популяризации грудного вскармливания среди матерей, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе. Штаб выступает за грудное вскармливание и против бессистемной выдачи смесей. Поэтому у женщин есть выбор – взять продуктовый набор для усиления питания кормящей мамы либо набор смесей, если грудное вскармливание не представляется возможным.

За два месяца семьям, в которых есть дети от 0 до 12 месяцев, было выдано 15 293 продуктовых набора для поддержания кормящих матерей и 5 517 наборов, состоящих из детских смесей. Абсолютное большинство женщин (74%) сделало свой выбор в пользу грудного вскармливания.

Читайте такжеГрудное вскармливание в военное время даже важнее, чем в мирное - эксперт«Команда Штаба всегда нацелена на совершенствование помощи. Поэтому в октябре мы изменили подход в формате помощи детям, изменив их состав и разрушая мифы о грудном вскармливании в стрессовых ситуациях. Мы хотим, чтобы малыши Донбасса росли здоровыми, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись их родители. Изменения для Штаба – один из факторов эффективности, потому что за каждым изменением, за каждым нашим действием стоят люди, их здоровье, их судьбы и жизни», – подчеркивает Александр Вишняков.

Читайте такжеОсторожно: мошенники представляются сотрудниками Фонда Рината АхметоваШтаб уделяет особое внимание составу и качеству детских продуктовых наборов, а также регулярности и своевременности выдачи помощи. Каждые 28 дней помощь от Штаба получают более 30 тысяч детей от 0 до 35 месяцев, проживающие на мирных и неподконтрольных территориях Донбасса. Всего за время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова уже выдано 439 тысяч детских наборов.