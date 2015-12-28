В Одесской области горел санаторий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 3.13 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Затока по ул. Приморская, 63 возникло возгорание здания на территории санатория «Золотые пески».

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения в 5.03 ликвидировали пожар на площади более 80 кв. м.

Для ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причина пожара - поджог.