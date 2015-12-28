В Житомирской области в детсаду отравились 6 детей

В Житомирской области в детском саду отравились 6 детей, из них четверо госпитализированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Госсанэпидслужбе области, «в детском учебном заведении №3 «Веснянка» в Чуднове зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции».

По данным ведомства, на этих выходных заболели 6 воспитанников заведения. Из них 4 в настоящее время находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Чудновской центральной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит». Больным оказывается необходимая медицинская помощь.

Специалисты Госсанэпидслужбы области проводят комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Причины и обстоятельства вспышки заболевания выясняются.

Бактериологические исследования и противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются. Специалисты заверяют, что ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы области.