В Житомирской области в детсаду отравились 6 детей
Из них 4 в настоящее время находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Чудновской центральной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит».
В Житомирской области в детском саду отравились 6 детей, из них четверо госпитализированы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Госсанэпидслужбе области, «в детском учебном заведении №3 «Веснянка» в Чуднове зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции».
По данным ведомства, на этих выходных заболели 6 воспитанников заведения. Из них 4 в настоящее время находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Чудновской центральной больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит». Больным оказывается необходимая медицинская помощь.
Специалисты Госсанэпидслужбы области проводят комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. Причины и обстоятельства вспышки заболевания выясняются.
Бактериологические исследования и противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются. Специалисты заверяют, что ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы области.