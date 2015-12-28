Во Львове трое детей отравились неизвестным веществом

Во Львове трое детей (члены одной семьи) госпитализированы с отравлением веществом неизвестного происхождения.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 27 декабря в 22.30 с улицы Окружной во Львовскую городскую детскую больницу были доставлены трое детей с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». В то же время после дополнительного обследования этот диагноз не подтвердился - содержание карбоксигемоглобина 0%.

По состоянию на 08.00 28 декабря двое 9-летних детей находятся в реанимационном отделении в состоянии средней тяжести, годовалый ребенок находится в гастроэнтерологическом отделении, состояние - удовлетворительное.

Причина отравления детей выясняется, подчеркивается в сообщении.