В Одессе прекратили работу склада, на котором хранились наркосодержащие лекарства

В Малиновском районе Одессы сегодня полицейские предотвратили попадание в свободное обращение большой партии наркосодержащих и просроченных лекарственных препаратов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на спецлинию «102» обратился депутат Одесского облсовета с заявлением о принятии мер к лицам, которые владеют складским помещением с лекарственными препаратами.

Депутат, в частности, заявил, что в незапертый склад с медицинскими препаратами, которые хранятся ненадлежащим образом, длительное время имеют свободный доступ наркозависимые лица.

«При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой полиции обнаружено значительное количество лекарственных наркосодержащих препаратов, разбросанных в хаотичном порядке по всей территории склада», - сказали в отделе.

В ходе санкционированного обыска склада установлено, что кроме наркосодержащих все прочие лекарственные товары - с просроченным сроком годности.

Лица, которым принадлежит складское помещение, установлены. В настоящее время выясняется их причастность к нелегальному ввозу на территорию Украины лекарств производства одной из азиатских стран и также участие в ненадлежащем хранении наркосодержащих лекарственных препаратов.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 320 УК Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Решается вопрос об утилизации непригодных медикаментов и изъятия наркосодержащих препаратов для проведения экспертизы.