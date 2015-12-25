В Мариуполе ищут женщину, бросившую на улице младенца

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Сегодня около 2-х часов ночи в Жовтневом районе Мариуполя, ул. 50 лет СССР, в пакете возле мусорного контейнера был найден новорожденный мальчик. Ребёнок доставлен в больницу. Имеются признаки обморожения ножек. Полиция Мариуполя активно разыскивает "кукушку" (матерью назвать эту... не получается)", - написал Аброськин.