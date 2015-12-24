В медучреждении Киева изъяли около 12 тыс. доз психотропных лекарств, используемых без лицензии

В одном из медицинских учреждений Киева работники Национальной полиции изъяли около 12 тыс. доз неучтенных психотропных веществ, используемых без соответствующей лицензии.

Об этом сообщает официальный сайт МВД Украины.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 320 УК Украины «Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В сообщении отмечается, что изъятый препарат относится к наркотическим (психотропным) комбинированным лекарственным средствам, содержащим малое количество наркотических средств.