В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность - синоптики

В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«24-25 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень)», - говорится в сообщении.