В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность - синоптики

16:35, 24 декабря 2015
Новости регионов
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24-25 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень).

Снежная лавина / Фото: alp.org.ua

В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«24-25 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень)», - говорится в сообщении.

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