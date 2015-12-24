В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность - синоптики
16:35, 24 декабря 2015Новости регионов
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24-25 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень).
Снежная лавина / Фото: alp.org.ua
В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«24-25 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень)», - говорится в сообщении.
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