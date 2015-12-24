На Закарпатье угарным газом отравились 5 человек, среди которых 2 ребенка
15:38, 24 декабря 2015Новости регионов
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Среди пострадавших 50-летняя женщина, ее дочь с мужем, в возрасте 27 и 33 лет соответственно, и их маленькие 8-летняя и 3-месячная дочери.
По предварительной информации врачей, у всей семьи диагностировано отравление угарным газом /
Фото: УНИАН
В поселке Великий Березный Закарпатской области из-за отравления угарным газом госпитализированы 5 человек, среди которых 2 ребенка.
Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Согласно сообщению, 24 декабря в 9:30 в оперативно-спасательную службу Закарпатской области поступило сообщение о госпитализации в районную больницу пгт Великий Березный семьи из 5 человек.
По предварительной информации врачей, у всей семьи диагностировано отравление угарным газом.
По данным УГСЧС, среди пострадавших 50-летняя женщина, ее дочь с мужем, в возрасте 27 и 33 лет соответственно, и их маленькие 8-летняя и 3-месячная дочери.
Детальные обстоятельства дела устанавливаются.
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