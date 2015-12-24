На Закарпатье угарным газом отравились 5 человек, среди которых 2 ребенка

В поселке Великий Березный Закарпатской области из-за отравления угарным газом госпитализированы 5 человек, среди которых 2 ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, 24 декабря в 9:30 в оперативно-спасательную службу Закарпатской области поступило сообщение о госпитализации в районную больницу пгт Великий Березный семьи из 5 человек.

По предварительной информации врачей, у всей семьи диагностировано отравление угарным газом.

По данным УГСЧС, среди пострадавших 50-летняя женщина, ее дочь с мужем, в возрасте 27 и 33 лет соответственно, и их маленькие 8-летняя и 3-месячная дочери.

Детальные обстоятельства дела устанавливаются.