В Киеве создадут социальные дома для бездомных

В Киеве создадут систему видеонаблюдения и откроют социальные дома для бездомных.

Как сообщили в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко, такие меры предусмотрены Меморандумом о сотрудничестве между Национальной полицией и Киевской городской государственной администрацией. Документ сегодня подписали мэр Киева Виталий Кличко и глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

“Мы понимаем, что в Киеве необходимо навести порядок, чтобы в городе не было незаконной торговли, стихийных рынков без контроля продукции, важно навести порядок с МАФАми, с передвижной торговлей, парковкой в запрещенных местах. Только объединив усилия мы можем сделать Киев безопасным и комфортным как для жителей, так и для туристов", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что столичная власть и Национальная полиция объединяют усилия для укрепления безопасности и наведения порядка в Киеве, а также для эффективного противодействия преступности.

В рамках меморандума столичная власть взяла на себя обязательства – создать городскую систему видеонаблюдения.

Как подчеркнула председатель Национальной полиции, видеофиксация номеров - очень важный шаг в системе безопасности города.

"Сегодня мы начинаем с мэрией большой проект - "безопасный Киев". Киев - это не только столица, а город, который должен задавать тон безопасного города всей стране. И только совместными усилиями это можно сделать. Наш город должен стать еще более красивым и безопасным, чтобы привлекать туристов со всего мира", - отметила Деканоидзе.

"Наши взгляды на развитие безопасности города совпадают, и я с радостью откликнулся на эту инициативу Национальной полиции, чтобы сделать все, чтобы полиция работала эффективно и создавала чувство безопасности у каждого находящегося в Киеве", - подчеркнул Кличко.

Согласно Меморандуму, отныне полицейские сразу будут реагировать и устранят нарушение правил парковки на дорожных полосах в центральной части города.

Полиция будет обеспечивать общественный порядок и безопасность во время городских мероприятий по благоустройству, будет регулировать парковку автомобилей, наводить порядок с несанкционированной сезонной или стихийной торговлей, МАФами.

Кроме того, столичные власти будут открывать социальные дома, которые будут предоставлять социальные услуги лицам, нуждающимся в помощи, в том числе неотложной медицинской помощи, а также для обеспечения питания, обогрева и необходимой помощи бездомным.