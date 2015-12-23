В Киеве вблизи станции метро «Политехнический институт» умер мужчина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

«Сегодня утром в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о смерти мужчины возле станции метро «Политехнический институт». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райуправления полиции. По предварительным выводам судмедэксперта, на теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Личность умершего установлена», - написала она.