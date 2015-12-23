В бюджете Киева на больницы и медоборудование предусмотрено 147 млн

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Кроме того, на выполнение городской целевой программы “Здоровье киевлян” в бюджете заложено 329,175 млн грн.

Всего в столице работает 147 медицинских заведений.

В рамках общего финансирования сферы "Здравоохранение" (5,038 млрд грн, учитывая субвенцию из госбюджета) на многопрофильную и специализированную медицинскую помощь населению планируется направить 1,8914 млрд грн, на врачебно-акушерскую помощь беременным, роженицам и новорожденным — 188,402 млн грн, на санаторное лечение детей, больных туберкулезом, и детей и подростков с соматическими заболеваниями — 70,786 млн грн, на медико-социальную защиту детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, — 41,471 млн грн, на специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь населению — 700,147 млн грн, на первичную медико-санитарную помощь населению — 739,447 млн грн, на оказание скорой медицинской и неотложной медицинской помощи — 231,442 млн грн, на другие мероприятия в области здравоохранения — 543,322 млн грн.

Собственные поступления медицинских учреждений предусмотрены в бюджете на уровне 155,662 млн грн и будут направлены на обеспечение их основной деятельности.