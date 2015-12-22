В Житомирской области полиция изъяла у гражданина около 4 кг ртути

В Житомирской области полиция задержала гражданина Российской Федерации, у которого изъята колба с химическим веществом и около 4 кг ртути.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 19 декабря в Бердичеве сотрудники полиции совместно с СБУ задержали мужчину без документов, который назвался гражданином Российской Федерации. Во время внешнего осмотра у него изъята герметическая стеклянная колба цилиндрической формы с 200 граммами химического вещества. По словам мужчины, вещество он собирался продать.

Было также установлено, что задержанный мужчина около 2 недель снимал жилье у одной из жительниц Бердичева. В этот же день, с согласия хозяйки, полицейские и работники СБУ провели осмотр жилья. В результате внутри мягкой игрушки была обнаружена и изъята частично заполненная герметическая стеклянная емкость и пластиковая колба с жидкостью, внешне похожей на ртуть, весом около 4 кг.

Для чего мужчине нужна особо опасная для окружения ртуть, он не объяснил.

Все изъятое сейчас направлено на экспертное исследование. Все обстоятельства и происхождение веществ, а также законность оснований пребывания задержанного на территории Украины выясняются в рамках начатого уголовного производства - предварительно по ч. 1 ст. 265 УК (незаконное обращение с радиоактивными материалами).

По действующему законодательству, подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.