Тернопольской детской больнице передали современное медоборудование

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, передали энцефалограф для обеспечения бесплатного обследования детей Тернопольской области.

Прибор позволит врачам заранее выявить вероятность приступов эпилепсии у детей, других тяжелых заболеваний.

Ранее в больнице был только один такой прибор для обследования детей-инвалидов.

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«Энцефалограф приобретен за средства, собранные во время Благотворительного марафона – 2015». Дважды мы собирали коллектив из активистов, спортсменов, неравнодушных людей и просто прохожих. Пробегали центральной частью города символическую дистанцию в полтора километра. На старте и финише дистанции были ящики для сбора средств. В такой способ, а также отдельно организованном сборе средств, нам удалось собрать около 130 тыс. грн», – рассказал руководитель департамента семьи, молодежи физкультуры и спорта ТОДА Виктор Мацикур.

Из данной суммы 85 тыс. грн направили на покупку энцефалографа, остальные – на прибор для женской гинекологии.