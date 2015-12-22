Одесский облсовет утвердил программу противодействия ВИЧ/СПИДу на 2016-2018 годы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты облсовета приняли сегодня на заседании сессии.

В частности, общий объем финансирования программы - около 413,107 млн грн, из которых средства государственного бюджета – почти 325,477 млн, областного - порядка 55,9 млн, Глобального фонда – 30,618 млн, другие источники – 1,15 млн грн.

Отмечается, что в области состоят на учете 18 102 ВИЧ-инфицированные лица, в т.ч. с диагнозом СПИД 4497. В числе ВИЧ-инфицированных 1521 дети, из которых с диагнозом СПИД - 103. Умерло от СПИДа 2 217 человек, из них 41 ребенок.

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«Актуальность разработки областной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, на 2016-2018 годы обусловлена необходимостью создания эффективной системы комплексных действенных мер по предотвращению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа и оказанию помощи и лечения пострадавшим», - отмечается в документе.

Целью программы - снижение уровня заболеваемости и смертности от указанной болезни, предоставление качественных и доступных услуг по профилактике и диагностике, в первую очередь представителям групп повышенного риска инфицирования, услуг по лечению, медицинской помощи, ухода и поддержки людей, живущих с ВИЧ.

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Предполагается, что ее выполнение позволит значительно уменьшить количество новых случаев инфицирования, на 50% снизить риск инфицирования медицинских работников при оказании медицинской помощи пациентам, на 50% - количество новых случаев инфицирования представителей групп повышенного риска, до 1% - количество случаев инфицирования в результате передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, на 50% - смертность от туберкулеза среди больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез.