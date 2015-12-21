10 фактов о Донбассе: в чем нуждаются жители и чего ждут от 2016 года

В декабре Штаб Рината Ахметова представил обновленную Гуманитарную карту ситуации и потребностей мирных жителей Донецкой и Луганской областей на основе данных социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

В новом исследовании помимо основных потребностей в продуктах, медикаментах и продовольственных товарах, специалисты КМИС изучили базовые потребности детей, а также ожидания жителей Донбасса от будущего, 2016 года. Перед вами 10 фактов о ситуации на Донбассе.

Каждый 6-й из опрошенных заявил, что в городе ведутся боевые действия. Это на 9% больше людей, чем в сентябре. На треть снизилось число тех, кто отмечает положительные изменения в городах. Это связано с возобновлением обстрелов.

Потребности в продуктах, медикаментах и бытовых товарах за последний год сократились. Каждый 3-й житель нуждается в продуктах питания, каждый 5-й – в бытовых товарах и предметах гигиены.

Самая высокая потребность населения Донбасса – медикаменты. В них нуждаются 45% жителей. Среди наиболее востребованных – кардиопрепараты (25%), препараты от давления (23%) и успокоительные (11%). А также антибиотики, противовирусные, жаропонижающие, противоаллергические препараты, инсулин и другие.

Читайте также10 тысяч сирот в интернатах получат подарки от штаба Ахметова 14% опрошенных лично знают случаи, когда в результате боевых действий пострадали дети. 55% из этих детей нуждаются в лечении, 23% – в физической реабилитации. Половине необходима психологическая помощь.

Ровеньки, Зугрэс, Алчевск, Енакиево и Станица Луганска – 5 самых нуждающихся городов Донбасса. Острую потребность в продуктах, медикаментах и бытовых товарах там испытывают до 70% жителей. Самая сложная ситуация в городах Луганской области.

2/3 всех опрошенных считают, что «жить трудно, но можно терпеть». За последний год втрое сократилось число тех, кто считает свое положение невыносимым и выросло число тех, кто считает ситуацию неплохой.

Читайте такжеЖителям Донбасса остро не хватает лекарствБолее 65% семей на Донбассе, в которых есть школьники и студенты, обеспокоены статусом их будущих аттестатов и дипломов, выдаваемых на неподконтрольных территориях. Как показало исследование, к концу 2015 года в образовательных учреждениях Донбасса детей стало больше. Основной проблемой остаются высокие цены на необходимые ребенку школьные принадлежности, одежду и обувь. Питание детей напрямую зависит от доходов семьи, многие выживают за счет гуманитарной помощи.

Дети Донбасса нуждаются в психологической поддержке. По наблюдениям родителей, работников медицины, образования и соцсферы, дети существенно повзрослели, особенно те, кто не покидал свои города во время активных боевых действий. У детей чаще проявляются нарушения сна и поведения, чаще фиксируются приступы эпилепсии.

95% жителей не планируют уезжать из населенных пунктов, в которых они проживают. Со временем все меньше опрошенных планируют отъезд, а те, кто хотел бы уехать, не имеют четких предпочтений куда уезжать.

24% жителей Донбасса верят, что в 2016 году наступит мир. А 53% проживающих по обе стороны линии соприкосновения считают, что 2016 будет лучше нынешнего. Они верят, что новый год будет более мирным, а экономическая ситуация в крае более или менее наладится.

В декабре КМИС представил «Гуманитарную карту Донбасса: итоги года и ожидания мирных жителей». Исследование было проведено по заказу Штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» 24 ноября – 5 декабря 2015 года. Методом телефонного интервью (CATI) были опрошены 2113 респондентов в возрасте старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 30 наиболее нуждающихся городов Донецкой и Луганской областей.