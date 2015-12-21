Во Львовской области 4 человека госпитализированы с диагнозом "вирусный гепатит А"

Во Львовской области четверо человек госпитализированы с диагнозом «вирусный гепатит А», среди них двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

18 декабря поступило сообщение от Главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области о том, что в инфекционном отделении Бусской районной больницы на стационарном лечении с заключительным диагнозом “вирусный гепатит А” находятся четверо человек, из них - двое детей, все они проживают в пгт Красное Бусского района.

Как отмечается в сообщении, установлено, что в целом в период с 5 октября по 17 декабря в Бусскую районную больницу было госпитализировано 8 жителей указанного населенного пункта, у которых был диагностирован вирусный гепатит А.

«Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки. Пострадавшим пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами», - говорится в сообщении.

Медики проводят противоэпидемические мероприятия, уточняют списки контактных лиц.