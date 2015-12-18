Завтра в Киеве будет облачно, возможен дождь

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий и призывает водителей быть осторожными на дорогах столицы.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, вечером 18 декабря, ночью и утром 19 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м.

В связи с этим специалисты призывают водителей быть внимательнее на дорогах столицы и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

Также сообщается, что в субботу, 19 декабря, в столице ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 5-7 градусов.