Медикам Житомира не выплачивают заработную плату

Как передает корреспондент УНИАН, сессию созвали, поскольку вчера под стенами горсовета полсотни учителей и медиков требовали от властей города вернуть долги по зарплате.

Участников акции утром 17 декабря принял у себя в кабинете Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. Несколько десятков представителей медицинской сферы хотели узнать, когда получат зарплату.

Как прозвучало сегодня на сессии, людям фактически задолжали зарплату за ноябрь. Сумма долга составляет более 18 млн грн. Эти средства должны выделить депутаты сегодня на сессии.

На сессию также вынесены другие вопросы. Заседание продолжается.