В Одессе расследуют избиение хирурга родственниками пациентки, умершей после операции

В Одессе правоохранители начали расследование инцидента, имевшего место в городской больнице, во время которого родственники умершей пациентки избили хирурга, делавшего ей операцию.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, Суворовский отдел полиции вчера открыл уголовные производства по факту смерти пациентки Одесской областной клинической больницы и нанесения умышленных телесных повреждений медику указанного учреждения.

Как пояснили в отделе, в Суворовский отдел полиции 15 декабря поступило сообщение о массовой драке в помещении областной клинической больницы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что в реанимационном отделении после проведения операции по замене сустава умерла пациентка, 1958 года рождения. Родственники умершей обвинили врача, который оперировал женщину, в ее смерти и в том, что медик якобы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Между указанными лицами возник конфликт, в ходе которого врачу были нанесены телесные повреждения», - рассказали в отделе.

В конфликте принимало участие более 10 человек – мужчины и женщины.

Как отметили в полиции, после урегулирования конфликта врача направили на медицинское освидетельствование, согласно которому, медик был трезв.

Врач обратился с заявлением в полицию по поводу нанесения ему телесных повреждений. Сейчас он находится на стационарном лечении. После его завершения и проведения судебно-медицинской экспертизы будет определена степень тяжести побоев.

Как отметили в полиции, также экспертиза установит, связана ли смерть женщины с ненадлежащим исполнением врачом своих обязанностей.

Как рассказала корреспонденту УНИАН дочь умершей женщины, ее мать перед операцией прошла детальное обследование, за новый сустав родственники заплатили 4 тыс. долларов. Операция была плановой, согласно результатам терапевтического обследования, пациентка была здорова.

«После операции нам сказали, что все прошло успешно. Но мать пребывала в странном состоянии, нам сказали, что это якобы из-за наркоза. Сказали срочно на солидную сумму денег купить дополнительные медикаменты и кровь…», - рассказала дочь пациентки.

Она также утверждает, что врач якобы улыбался, сообщая ей о смерти матери.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной клинической больнице, операцию проводил известный в городе травматолог Александр Поливода. По данным медиков, ежегодно в больнице проводится порядка 18 тыс. хирургических операций. Операции, подобные вышеназванным, в 97% случаев проходят успешно.

По данным фактам начаты уголовные производства по трем статьям УК Украины: 115 (умышленное убийство), 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и 125 (умышленное легкое телесное повреждение). Досудебное расследование продолжается.