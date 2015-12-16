В Сумской области у мужчины изъяли радиационно опасные авиационные часы

В Сумской области пограничники изъяли у украинца, который возвращался из России, авиационные часы, радиационный фон которых превышал естественную норму почти в 10 раз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского пограничного отряда, опасный предмет пограничники совместно с сотрудниками экологической инспекции и таможенниками выявили сегодня в пункте пропуска «Бачевск».

«Около 4 часов утра в пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину в пешем порядке прибыл наш соотечественник. Во время прохождения контроля произошло срабатывание комплекса радиационного контроля «Янтарь» на личные вещи украинца, среди которых были выявлены авиационные часы «8 дней» 1941 года изготовления, радиационный фон которых превышал естественную норму почти в десять раз», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКак защититься от радиации Соответствующего разрешения на перемещение данного груза по территории Украины с превышением естественного радиационного фона 32-летний мужчина не имел.

Сейчас обнаруженный радиационный предмет изъят в установленном порядке.