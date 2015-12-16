Из-за кишечной инфекции в Золотоноше на карантин закрыли гимназию

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ Госсанэпидслужбы в Черкасской области, распоряжением мэра Золотоноши Виталия Войцеховского школу закрыли с 14 декабря по 19 декабря для проведения дезинфекционных мероприятий и генеральной уборки всех помещений школы для предотвращения распространения ротавирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, в городе Золотоноша Черкасской области 10 декабря в школьной столовой гимназии отравились 15 детей. Их госпитализировали в Золотоношскую центральную районную больницу с диагнозом гастроэнтероколит. По факту отравления детей ГУ Национальной полиции в Черкасской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. межрайонной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в этом уголовном производстве. Расследование факта массового заболевания школьников в Золотоноше контролируется прокуратурой области.

Справка УНИАН. Гастроэнтероколит - одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника. Болезнь сопровождается диареей, тошнотой и рвотой.