Во Львовской области супружеская пара отравилась газами от бензогенератора

Во Львовской области супружеская пара погибла в собственном доме в результате отравления выхлопными газами от бензогенератора.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 14 декабря в 9:47 в селе Збиранка Жолковского района в двухэтажном жилом доме отравились выхлопными газами от бензогенератора и скончались два человека в возрасте 71 и 70 лет.

Причины происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, по предварительным данным, супруги во время отсутствия света зажгли бензогенератор для выработки электроэнергии, выхлопные газы от которого и стали причиной смерти людей.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области в результате непогоды 14 декабря было обесточено 39 населенных пунктов в пяти районах области.