В Одессе земли санатория стоимостью 4,3 млн грн возвращены государству
09:50, 15 декабря 2015Новости регионов
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Земля площадью 0,2 га и стоимостью 4,3 млн грн истребована из незаконного владения и возвращена государству.
В Одессе при вмешательстве прокуратуры земли санатория стоимостью 4,3 млн грн возвращены государству / Фото: most-odessa.info
В Одессе при вмешательстве прокуратуры земли санатория им. Чувырина стоимостью 4,3 млн грн возвращены государству.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Приморским районным судом Одессы удовлетворено 2 иска прокуратуры Одессы в интересах государства к управлению Госкомзема в городе и физическому лицу.
«Исковые требования прокуратуры заключались в признании незаконными и отмене государственных актов на право собственности на земельные участки, расположенные на Французском бульваре. Земля площадью 0,2 га и стоимостью 4,3 млн грн истребована из незаконного владения и возвращена государству», - отметили в пресс-службе.
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