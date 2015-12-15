В Одессе земли санатория стоимостью 4,3 млн грн возвращены государству

В Одессе при вмешательстве прокуратуры земли санатория им. Чувырина стоимостью 4,3 млн грн возвращены государству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Приморским районным судом Одессы удовлетворено 2 иска прокуратуры Одессы в интересах государства к управлению Госкомзема в городе и физическому лицу.

«Исковые требования прокуратуры заключались в признании незаконными и отмене государственных актов на право собственности на земельные участки, расположенные на Французском бульваре. Земля площадью 0,2 га и стоимостью 4,3 млн грн истребована из незаконного владения и возвращена государству», - отметили в пресс-службе.