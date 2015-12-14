Запорожье: 1,5-годовалая девочка умерла, отравившись неизвестным ядом, ее родители - в тяжелом состоянии

По информации председателя Независимого профсоюза работников скорой медпомощи Запорожья Анатолия Сидоренко, сообщение о ЧП поступило к медикам 13 декабря около 21.00 из поселка Кушугум Запорожского района Запорожской области.

На вызов к пострадавшим выезжали реанимационная бригада, детская реанимационная бригада и две фельдшерских бригады скорой медпомощи. Медики установили, что в результате отравления неустановленным веществом пострадали 31-летний мужчина, 28-летняя и 57-летняя женщины и двое детей: 7-летний мальчик и полуторагодовалая девочка.

«В результате отравления девочка умерла. Состояние остальных пострадавших квалифицируется медиками, как тяжелое», - рассказал Сидоренко.

Что стало причиной отравления семьи на данный момент не установлено.