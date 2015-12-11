В Киеве ожидается снег и ухудшение погодных условий
17:55, 11 декабря 2015Новости регионов
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Будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Водителей призывают ограничить пользование личным автотранспортом.
Будет наблюдаться налипание мокрого снега / Фото: УНИАН
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, завтра днем в Киеве ожидается небольшой дождь и мокрый снег (количество осадков 1-2 мм).
Читайте такжеУкраине прогнозируют теплые осень и зимуВечером 13 декабря и ночью 14 декабря возможен снегопад, количество осадков составит 6-8 мм, высота снежного покрова 5-7 см). Будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем 14 декабря снег ослабеет и постепенно прекратится, ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек.
Водителей призывают ограничить пользование личным автотранспортом.
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