Качество воды в киевских бюветах находится под постоянным контролем нескольких служб.

Об этом заявила директор КП «Киевводфонд» Светлана Козловская, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Качество воды в бюветах - под постоянным контролем нескольких служб в Киеве. Превентивными мерами являются регулярная (ежемесячная) замена фильтров в системах доочистки, что позволяет удерживать химико-физические показатели воды в норме. Обработка ультрафиолетовым светом уничтожает бактерии в системе. Регулярная санитарная обработка и промывка кранов предотвращает загрязнение. В случае выявленных отклонений в пробах воды (которые берет не только Госсанэпидслужба) принимают дополнительные меры», – отметила Козловская.

По словам главного государственного санитарного врача Киева Олега Рубана, в столице артезианская вода почти ничем не отличается от лечебной. Это стало известно благодаря тому, что во время передачи бюветов единому балансодержателю КП «Киевводофонд» СЭС начала активно исследовать качество воды.

Читайте такжеВ пяти учебных заведениях Оболонского района Киева установят станции доочистки питьевой водыНа сегодняшний день все работающие комплексы имеют соответствующие лабораторные заключения столичной СЭС, которая проверяет воду из бюветов на соответствие санитарным правилам и нормам 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

В сообщении КГГА отмечается, что в этом году в столице отремонтировано около 70 бюветных комплексов и впервые за 12 лет построены две новые скважины. Городские власти планируют продолжить эту работу и в 2016 году.

«В этом году мы отремонтировали все бюветы, работу которых можно восстановить изменением оборудования или проведением капремонтов. Это более 70 бюветов. Кроме того, мы осуществили строительство двух новых скважин. На следующий год в планах города продолжить эту работу: на более чем 40 бюветах планируем выполнить ремонт и построить пять новых скважин. Сейчас идет бюджетный процесс, и более предметно мы сможем говорить об этом после принятия бюджета», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в ходе сегодняшнего открытия бювета на пересечении улиц Артема и Полтавской, для работы которого была построена новая скважина.

В столице более 200 бюветных комплексов.