В Черкасской области 15 детей отравились в школьной столовой

В городе Золотоноша Черкасской области 10 декабря после обеда в школьной столовой городской гимназии №4 к врачам с жалобами на боли в животе обратились 15 школьников.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, 10 декабря, в Золотоношскую детскую больницу обратились учащиеся золотоношской гимназии с предварительным диагнозом гастроэнтероколит.

По состоянию на 16 часов 10 декабря, в Золотоношскую центральную районную больницу госпитализированы 15 больных детей. Состояние пациентов средней и легкой тяжести, школьников будут лечить 5 дней.

По факту отравления детей 10 декабря Золотоношским отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Золотоношской межрайонной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по этому уголовному производству. Расследование факта массового заболевания школьников в Золотоноше контролируется прокуратурой области.

На данное время досудебное расследование по уголовному производству продолжается, по его завершении прокуратурой будет принято окончательное решение.

Справка УНИАН. Гастроэнтероколит – одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника. Болезнь сопровождается диареей, тошнотой и рвотой.