На Закарпатье подростку оторвало пальцы взрывом петарды

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

«14-летний житель с. Кушница Иршавского района дома у кухонной плиты играл с пиротехническим изделием. Петарда загорелась и взорвалась прямо в руках подростка. Взрывом мальчику оторвало пальцы», - говорится в сообщении.