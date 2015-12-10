На Закарпатье подростку оторвало пальцы взрывом петарды
15:35, 10 декабря 2015Новости регионов
144
В Закарпатской области подростку оторвало пальцы взрывом петарды.
На Закарпатье подростку оторвало пальцы взрывом петарды / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.
«14-летний житель с. Кушница Иршавского района дома у кухонной плиты играл с пиротехническим изделием. Петарда загорелась и взорвалась прямо в руках подростка. Взрывом мальчику оторвало пальцы», - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter