На Закарпатье подростку оторвало пальцы взрывом петарды

15:35, 10 декабря 2015
Новости регионов
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В Закарпатской области подростку оторвало пальцы взрывом петарды.

Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

«14-летний житель с. Кушница Иршавского района дома у кухонной плиты играл с пиротехническим изделием. Петарда загорелась и взорвалась прямо в руках подростка. Взрывом мальчику оторвало пальцы», - говорится в сообщении.

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