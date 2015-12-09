В Житомирской области местный житель "заминировал" больницу

В Житомирской области правоохранители задержали местного жителя, который сделал анонимное сообщение о «минировании» больницы и предприятия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, вечером 8 декабря в Ружинское отделение полиции, в службу «101» и «103» почти одновременно поступили анонимные телефонные сообщения о минировании районной больницы и одного из предприятий поселка. Неизвестный мужчина заявлял, что его заслали, чтобы он совершил террористический акт и он взорвет больницу и предприятие.

В указанные места выехали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции и Ружинского отделения полиции, работники-взрывотехники, кинологи и другие ответственные службы.

Из Ружинской районной больницы были эвакуированы медперсонал и пациенты, в том числе реанимационного и операционного отделений. Параллельно начата работа по обследованию территорий обоих учреждений.

При наружном осмотре неподалеку от территории одного из предприятий Ружина был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны. Потенциально опасную зону оцепили и ограничили к ней доступ людей до прибытия соответствующих специалистов. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что снаряд не является боевым - не наполнен взрывчатым веществом.

В то же время эксперты взрывотехнической службы, которые работали в больнице и на предприятии, никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Автора анонимного звонка был задержан в тот же вечер по месту проживания. Им оказался 38-летний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии.

Мужчину доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств.

По указанному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 2 до 6 лет заключения.