На Волыни женщину покусала бешеная куница

В Волынской области женщину покусала бешеная куница, которая забежала во двор.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник главного управления ветеринарной медицины в Волынской области Богдан Лозинский, 5 декабря в селе Хопнов Киверцовского района больное бешенством животное забежало на сельское подворье и бросилось к собаке. Когда хозяйка дома с дочерью стали их разнимать, куница укусила женщину за ногу в области стопы. Пострадавшая сразу обратилась в районное медицинское заведение и ей укололи необходимую вакцину против бешенства.

По словам Лозинского, проблем с этой вакциной в Киверцовском районе пока нет. Больное животное крестьянам удалось забить на месте. В ветеринарной лаборатории, куда ее доставили после этого, куницу уничтожили.

На дворе, где находилась животное, проведена дезинфекция. Также проведена вакцинация домашних животных в домохозяйстве и ряд противоэпизоотических мероприятий в данном населенном пункте.