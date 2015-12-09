В Киеве будут работать социальные патрули для помощи бездомных

Как сообщает пресс-служба КГГА, создан также городской оперативный штаб для координации социального патрулирования.

Согласно распоряжению КГГА, на базе Дома социальной опеки созданы три выездные бригады для осуществления социального патрулирования.

Департамент социальной политики КГГА, Дом социальной опеки, Центр учета бездомных граждан определят места работы выездных бригад и утвердят график их работы.

В свою очередь, Департамент здравоохранения должен обеспечить оказание медицинской помощи бездомным лицам в лечебных учреждениях, а также предоставление услуг скорой медицинской помощи по вызову социальных работников выездных бригад социального патрулирования.

Кроме того, районные в Киеве государственные администрации и Департамент социальной политики создадут на базе районных учреждений социальной защиты населения и территориальных центров обслуживания пенсионеров банки одежды и обуви для бездомных. Также будет наполнен банк одежды в Доме социальной опеки.

Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды обеспечит развертывание и работу мобильных пунктов обогрева в период ухудшения погоды, в частности при резком снижении температуры воздуха.

В случае неблагоприятных погодных условий Департамент соцполитики увеличит до 30% количество койко-мест в Доме социальной опеки (улица Суздальская, 4/6), Киевском центре социальной адаптации престарелых, инвалидов и других лиц, не имеющих постоянного места жительства (село Ясногородка).