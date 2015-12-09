В Одессе у наркодельцов изъято 160 кг особо опасного психотропного вещества
09:45, 09 декабря 2015Новости регионов
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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 160 кг особо опасного психотропного вещества.
Во время обысков в Одессе из незаконного оборота изъято более 160 килограммов таблеток, которые запрещены к обращению в Украине / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 7 декабря в результате спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группировки, которая пыталась контрабандой переправить из Китая особо опасное психотропное вещество - сибутрамин.
«Большую партию психотропа наркодельцы планировали продать, как в Украине, так и за ее пределами. Во время обысков в Одессе из незаконного оборота изъято более 160 килограммов таблеток, которые запрещены к обращению в Украине», - отметили в пресс-центре.
Как пояснили УНИАН в СБУ, вышеназванная операция проходила в несколько этапов, ее проводили специалисты центрального аппарата СБУ.
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