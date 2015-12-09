В Одессе у наркодельцов изъято 160 кг особо опасного психотропного вещества

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 7 декабря в результате спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группировки, которая пыталась контрабандой переправить из Китая особо опасное психотропное вещество - сибутрамин.

«Большую партию психотропа наркодельцы планировали продать, как в Украине, так и за ее пределами. Во время обысков в Одессе из незаконного оборота изъято более 160 килограммов таблеток, которые запрещены к обращению в Украине», - отметили в пресс-центре.

Как пояснили УНИАН в СБУ, вышеназванная операция проходила в несколько этапов, ее проводили специалисты центрального аппарата СБУ.