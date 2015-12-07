В Чернигове 13-летние девочки пытались покончить жизнь самоубийством

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

Согласно сообщению, в дежурную часть полиции вчера поступило сообщение от жильцов одной из черниговских многоэтажек о том, что на крыше дома находятся неизвестные люди. Правоохранители обнаружили на крыше двух 13-летних девушек в состоянии алкогольного опьянения, которые ножом пытались порезать себе вены.

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Девушек забрали с крыши и вызвали им "скорую". Полицейские установили, что они учатся в 8-м классе одной из городских школ.

«О причинах своего поступка школьницы рассказали, что у одной из них есть безответная любовь, у другой полиция задержала любимого за совершение правонарушения. Со слов несовершеннолетних, с помощью спиртного они решили успокоиться. Вино и пиво подросткам купил взрослый мужчина, которого они попросили. И уже после выпитого на крыше школьницам пришла в голову мысль о суициде», - отмечается в сообщении.

В медучреждении подросткам оказана необходимая медицинская помощь. В отношении родителей девочек составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей). Материалы направлены на рассмотрение в суд.