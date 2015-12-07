У киевлянина обнаружили наркотические средства на 175 тысяч грн

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 1 декабря специалисты Департамента противодействия наркопреступности пресекли деятельность трех злоумышленников.

"По месту жительства киевлянина, условно осужденного за хранение наркотиков, было обнаружено и изъято 500 г амфетамина и 5 г марихуаны. Стоимость изъятого наркосырья, по ценам «черного» рынка, составляет 175 тыс. грн", - говорится в сообщении.

У правонарушителя изъяты электронные весы, на которых он взвешивал психотроп для расфасовки. Правонарушитель сообщил, что амфетамин предназначался для дальнейшей реализации в Киеве.

В тот же день сотрудники департамента в столице у ранее судимого местного жителя обнаружили и изъяли 100 г амфетамина, предназначенного для дальнейшего сбыта. «Изъятый психотроп наркоделец изготавливал самостоятельно в домашних условиях. Вмешательство правоохранителей помешало ему получить 35 тыс. грн за реализацию амфетамина на «черном» рынке», - отметили в полиции.

Также 1 декабря в Киевской области в доме местного жителя обнаружен и изъят один килограмм марихуаны, из которого предполагалось изготовить две тысячи доз наркотика. Стоимость изъятого, по ценам «черного» рынка, составляет около 20 тыс. грн.

По указанным фактам открыто уголовное производство и проводятся следственные действия.