Закарпатье: трое детей в реанимации из-за отравления угарным газом

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, 3 декабря в 21:30 поступило сообщение о госпитализации с признаками отравления трех человек, проживающих в городе Чоп Ужгородского района.

По данным УГСЧС, женщина 1975 г.р. находится в отделении терапии Ужгородского ЦГКБ, две девочки-подростка, 1999 г.р. и 2004 г.р., находятся в реанимационном отделении Ужгородской детской больницы.

«Сейчас причина отравления устанавливается, но, по предварительному заключению, это угарный газ», - добавили в закарпатском УГСЧС.

Кроме того, как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, в ночь с 3 на 4 декабря в полицию поступило сообщение из городской больницы Ужгорода о поступлении в тяжелом состоянии женщины и ребенка.

В больницу прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что пострадавшие - 42-летняя мать и ее 10-летний сын проживают на ул. Благоева в г. Ужгороде.

«Скорее всего, люди отравились угарным газом», - добавили в полиции.

Состояние мальчика тяжелое, но угрозы жизни уже нет. Обстоятельства несчастного случая выясняют правоохранители, сообщили в полиции.