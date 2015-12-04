Закарпатье: руководители психоневрологического интерната удерживали пациентов в нечеловеческих условиях

Об этом сообщили УНИАН в отделе организации приема граждан, рассмотрения обращений, запросов и связей с общественностью прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, на этой неделе прокуратурой Перечинского района начато досудебное расследование по уголовному производству, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Отмечается, что работники Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совместно с представителями общественности в ходе мониторингового визита в указанный интернат установили серьезные нарушения. Мониторинг осуществлялся в конце октября - начале ноября текущего года.

Так, наблюдатели отметили, что в отделении для постельных больных большинство людей содержались в нечеловеческих, ужасных условиях.

«Кроме того, установлено, что 8 подопечных, которые постоянно проживают в доме на территории подсобного хозяйства за поселком Турьи Реметы, выполняют продолжительную и тяжелую работу, которая никоим образом не может быть классифицирована как трудотерапия. Также установлен ряд других нарушений», - отметили в прокуратуре.

Справка УНИАН. Согласно сообщению на сайте уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека от 11 ноября 2015 года, работники Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата омбудсмена осуществили мониторинговый визит в Турья-Реметовский психоневрологический интернат для мужчин в Закарпатской области.

Сотрудники выявили в учреждении ряд серьезных нарушений: в отделении для постельных больных большинство людей были неухоженные, лежали на старых порванных матрасах; в помещениях ощущался стойкий неприятный запах; в двух комнатах были решетки на окнах, сломанные кровати, черные от грязи матрасы и простыни, а также огромные железные двери с решетками, в которых есть окошко для подачи пищи.