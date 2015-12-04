Зарплату ужгородских медиков обещают проиндексировать

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял горсовет сегодня во время первого заседания рады VII созыва. За внесение соответствующих изменений в бюджет города Ужгорода на 2015 год проголосовали все 34 присутствующие в зале депутата.

Как сообщила в ходе сессии начальник управления финансов Ужгородского городского совета Леся Гах, по итогам 10 месяцев текущего года объем перевыполнения общего фонда доходной части бюджета города (без учета трансфертов) составляет 23,489 млн грн. «Чтобы провести индексацию учителям и успеть провести эти средства через казначейство, возникла настоятельная необходимость представить на рассмотрение депутатов изменения в бюджет города на 2015 год», - уточнила она.

Согласно решению, всего на индексацию оплаты труда данных категорий работников выделяется 10,832 млн грн.

В частности, на индексацию зарплат учителей будет направлено 5,404 млн грн, медикам – 5,428 млн грн. В то же время, как отметила Гах, "эти суммы составляет всего 59% и 44% соответственно от потребности».

В целом, по данным финансового управления, потребность в средствах только на индексацию зарплат в сфере образования города Ужгорода составляет 9,121 млн грн, в сфере здравоохранения - 12,212 млн грн.

Учитывая то, что средств не хватает, на сессии было принято решение об обращении к правительству. «Ужгородский городской совет в кратчайшие сроки подготовит обращение к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить дополнительные средства для выделения Ужгороду дополнительных средств для проведения полной индексации по зарплатам работникам бюджетной сферы», - заявил во время сессии городской голова Богдан Андриив.