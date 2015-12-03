В Харькове четверо учеников госпитализированы из-за распыления в школе слезоточивого газа

В Харькове в результате распыления в школе слезоточивого газа в больницы доставили 4-х учеников.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в одном из учебных заведений неизвестные распылили слезоточивый газ из баллончика, поступила в Октябрьский отдел полиции 3 декабря в 12.30.

По адресу вызова выехала следственно-оперативная группа полиции.

Из заведения эвакуировали около 1 тыс. школьников и преподавателей.

Читайте такжеВ Киеве 9 учеников гимназии госпитализированы из-за отравления неизвестным химическим веществом«Четверо учеников, которые пожаловались на першение в горле и головную боль, были доставлены в детскую больницу для оказания помощи», - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и всех причастных к нему.