В Углегорске Донецкой области волонтеры Гуманитарного Штаба начали выдачу помощи

С 3 декабря 2015 года в городе Углегорск Донецкой области волонтеры Штаба Рината Ахметова начали выдачу гуманитарной помощи мирным местным жителям льготных категорий. Город находится на неподконтрольной территории области и серьезно пострадал во время боевых действий, более половины зданий были разрушены.

В течение 2-х недель мобильная бригада волонтеров будет работать в режиме стационарного пункта выдачи. «За это время мы планируем обеспечить наборами выживания порядка 3 тысяч человек. 90% из них – пенсионеры старше 65 лет. Также по нашим данным в городе достаточно много малышей до 3-х лет и многодетных семей. Углегорск находится неподалеку Дебальцево, и там много разрушений. Те, кто остался в городе, очень нуждаются в поддержке», – рассказал Андрей Санин, руководитель донецкого логистического центра Гуманитарного штаба.

Напомним, за 1,5 года работы Штаб Рината Ахметова выдал 5 млн. 560 тыс. взрослых наборов выживания на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. 65% получателей помощи – пожилые люди возрастом от 65 лет, среди которых 8,5 тысяч – старше 90 лет.