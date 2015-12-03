Детский суицид: 12-летняя девочка повесилась из-за плохих оценок

10:28, 03 декабря 2015
Новости регионов
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В Мариуполе покончила с собой 12-летняя девочка.

newsru.co.il

Как сообщает городской отдел полиции, правоохранители выясняют обстоятельства самоубийства школьницы.

Девочка ушла из жизни по собственному желанию - в своей комнате самостоятельно привязала к комоду ремень от формы, и повесилась. По словам родителей, дочь сделала это около 7 часов утра. Рядом с девочкой лежала записка, в которой она просит никого не винить в ее смерти, и объясняет, что ушла из жизни, потому что не может исправить плохих оценок в школе.

Следственно-оперативная группа полиции детально изучает обстоятельства трагедии.

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