Детский суицид: 12-летняя девочка повесилась из-за плохих оценок

Как сообщает городской отдел полиции, правоохранители выясняют обстоятельства самоубийства школьницы.

Девочка ушла из жизни по собственному желанию - в своей комнате самостоятельно привязала к комоду ремень от формы, и повесилась. По словам родителей, дочь сделала это около 7 часов утра. Рядом с девочкой лежала записка, в которой она просит никого не винить в ее смерти, и объясняет, что ушла из жизни, потому что не может исправить плохих оценок в школе.

Следственно-оперативная группа полиции детально изучает обстоятельства трагедии.