В Сумской области живут более 16,7 тыс. вынужденных переселенцев

Об этом УНИАН сообщили в областном штабе по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются с оккупированной территории и районов проведения АТО.

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Согласно сообщению, больше всего переселенцев находится в Сумах – 5 тыс. 156 человек, 1 тыс. 380 внутренне перемещенных лиц проживает в Конотопском районе и 1 тыс. 271 – в Ахтырском.

«В области насчитывается 556 свободных мест, из которых 84 – для размещения трудоспособного населения (частное и ведомственное жилье). Другие места предусмотрены для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей-инвалидов (школы-интернаты, дома-интернаты), а также людей преклонного возраста», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 октября, в Сумскую область из Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей прибыли 16 тыс. 398 вынужденных переселенцев.