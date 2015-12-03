В Сумской области живут более 16,7 тыс. вынужденных переселенцев
В Сумскую область, по состоянию на 2 декабря, с оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции прибыли 16 тысяч 745 человек, в том числе 3 тыс. 990 детей и 7 тыс. 411 инвалидов и лиц пожилого возраста.
В Сумской области находятся более 16,7 тыс. вынужденных переселенцев / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в областном штабе по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются с оккупированной территории и районов проведения АТО.
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Согласно сообщению, больше всего переселенцев находится в Сумах – 5 тыс. 156 человек, 1 тыс. 380 внутренне перемещенных лиц проживает в Конотопском районе и 1 тыс. 271 – в Ахтырском.
«В области насчитывается 556 свободных мест, из которых 84 – для размещения трудоспособного населения (частное и ведомственное жилье). Другие места предусмотрены для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей-инвалидов (школы-интернаты, дома-интернаты), а также людей преклонного возраста», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 октября, в Сумскую область из Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей прибыли 16 тыс. 398 вынужденных переселенцев.