В Харьковской области в результате падения дерева во время снегопада погибла женщина

В Харьковской области в результате падения дерева погибла женщина.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 2 декабря, около 13:10 в селе Иванчуковка в Изюмском районе области на женщину упало одно из поваленных вследствие сильного снегопада деревьев.

Читайте такжеВо Львове травмирован ребенок в результате падения дерева во время урагана"На аллее повалены 5 деревьев, верхушка одного из деревьев упала на женщину 1956 г.р., вследствие чего она погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области в результате сильного снегопада и шквального ветра без электричества остаются более 50 населенных пунктов в 9 районах.